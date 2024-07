Bugo e la sua reazione al licenziamento di Morgan, il commento sarcastico

L’esibizione di Morgan sulle note di “Le brutte intenzioni la maleducazione” gli è costata una querela e un processo. La settimana scorsa però il giudice monocratico del Tribunale di Imperia Marta Bossi, ha assolto Marco Castoldi perché il fatto non sussiste. Morgan quindi non ha diffamato Cristian Bugatti, in arte Bugo.

Fuori dal tribunale Morgan ha commentato: “La verità trionfa sempre e sono soddisfatto. Finalmente è stata fatta chiarezza su questa vicenda. Oggi non è la mia vittoria ma quella dell’impegno e della serietà. Sia perché gli avvocati hanno lavorato con abnegazione e sia perché è stata data fiducia alla verità, e ha trionfato, come Cioran insegna: la verità in ultima istanza trionfa sempre“.

L’avvocato di Morgan ha aggiunto “Siamo moltofelici. Fin dall’inizio abbiamo dimostrato con la nostra difesa che il reato di diffamazione non sussisteva e ora siamo contenti dell’ottimo risultato. Castoldi aveva dichiarato la sua intenzione di riappacificarsi aggiungendo però di non essere assolutamente autore di diffamazione come invece aveva voluto far credere Bugatti. Il giudice ha capito che Bugatti in questo non ha subito alcun danno, ma ne ha solo beneficiato, con tutto quello che ha fatto dopo, incluso il monologo a Le Iene e tante altre interviste“.

Bugo e la reazione al licenziamento di Morgan.

Per la serie ‘ride bene chi ride ultimo’, ieri Selvaggia Lucarelli ha riportato su Il Fatto Quotidiano quello che Morgan ha fatto alla sua ex compagna, Angelica Schiatti. Da quell’articolo è scoppiato un caso, la Rai ha preso le distanze dal cantante, decine di artisti hanno attaccato Castoldi e la Warner Music ha palesato l’intenzione di interrompere il rapporto contrattuale con Morgan.

Proprio sotto al tweet della Warner è arrivato il commento di Bugo, il cantautore infatti ha pubblicato una lunga risata, la stessa fatta anche dopo il licenziamento di Morgan da X Factor.