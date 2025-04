BUGO: Concerto Finale all’Alcatraz di Milano Questa Sera

Bugo si prepara a salutare il pubblico con un evento speciale: il concerto finale intitolato “Mi Sono Rotto I Coglioni… Ma Per Fortuna Che Ci Sono Io”, in programma per stasera, 1° aprile 2025, all’Alcatraz di Milano. Questa serata segna la conclusione di un lungo percorso artistico che comprende oltre vent’anni di carriera e successi che hanno influenzato diverse generazioni.

Per quest’ultima esibizione, Bugo ha invitato sul palco una serie di ospiti d’eccezione, tra cui J-Ax, Aimone Romizi dei FASK, Fernando Nuti dei New Candys, Bruno Dorella e Cristian Dondi. Il concerto sarà anche l’occasione per festeggiare il termine del tour legato al suo ultimo album, “Per Fortuna Che Ci Sono Io”, uscito nel marzo scorso per 7 srl/ADA Music.

La serata promette di essere ricca di energia, con un mix di momenti di celebrazione e coinvolgimento del pubblico. Bugo, conosciuto per la sua versatilità e il suo stile innovativo, chiude quindi un capitolo importante della sua carriera con un grande evento che si preannuncia memorabile.

Per chi è interessato, sono disponibili informazioni e dettagli per l’acquisto dei biglietti attraverso i canali social ufficiali dell’artista, tra cui Instagram. Questo concerto finale rappresenta un’opportunità unica per i fan di vivere un’esperienza indimenticabile, celebrando insieme agli artisti invitati la musica e la carriera di Bugo.