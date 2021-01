Bugo a Sanremo 2021 con E invece sì: il significato della nuova canzone e la storia del cantautore piemontese al Festival della canzone italiana.

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020, ma l’edizione numero 70 della kermesse rimarrà nella storia e nella mente di tutti soprattutto per l’affaire che ha coinvolto Bugo e Morgan, con l’incredibile abbandono del palco del primo dopo che il secondo ha cambiato il testo della loro canzone in gara, decretando di fatto la squalifica del duo. A un anno di distanza, il cantautore piemontese tornerà dunque sul palco dell’Ariston per dimostrare che può far parte dei Big, al di là delle polemiche e dei siparietti trash.

Bugo, E invece sì: il significato

Dopo Sincero, il cantautore nativo di Rho si presenta al Festival di Sanremo con E invece sì, il brano che deve confermare la sua crescita e il suo poter stare nel mainstream della nostra musica pop.

In un video caricato su RaiPlay, l’artista ha presentato così la sua nuova canzone, senza però spiegarne il significato: “La canzone che porto a Sanremo s’intitola E invece sì, ed è un brano cui tengo tanto, così come quello dello scorso Festival. Ha un taglio molto classico, nel senso che rientra nel genere musica leggera italiana“.

Bugo a Sanremo

Bugo è stato per anni una sorta di Beck italiano, un cantautore atipico, rappresentante più celebrato della scena Lo-fi nostrana e di un certo filone di rock alternativo e di musica cantautorale moderna. Personaggio fuori dai canoni tipici della nostra canzone, si è tenuto lontano da Sanremo per tanti anni, fino al 2020, quando è riuscito ad arrivare sul palco dell’Ariston insieme a Morgan, presentando il brano Sincero. Il resto è storia…

Complice l’incredibile successo ottenuto dopo l’abbandono del palco dell’Ariston e la conseguente squalifica, Bugo ha scelto di riproporsi per Sanremo, ricevendo l’approvazione da parte del direttore artistico Amadeus. Riuscirà a ben figurare in questa edizione della kermesse? Difficile dirlo, ma salvo clamorosi ribaltoni sarà improbabile vederlo nella top 10 della classifica finale.

