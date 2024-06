Bugie che Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci si sono dette

Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli oggi sono state ospiti dell’ultima puntata di Da Noi A Ruota Libera. Francesca Fialdini ha dato vita ad un momento divertente, con delle domande provocatorie, una delle quali ha messo in difficoltà la Lucarelli. La conduttrice ha chiesto alle ospiti un valido motivo per cui litigherebbero tra loro e poi delle bugie che si sono dette in questi anni.

Bugie e motivi per litigare: le domande fatte a Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci.

La Fialdini ha chiesto prima a Milly: “Un motivo per cui potresti litigare con Selvaggia?”. La Carlucci è stata – come sempre – molto diplomatica: “Nessun motivo. Perché io amo la diversità di pensiero e credo che arricchisca sempre. Noi spesso non abbiamo lo stesso punto di vista, ma questo è anche bello. Rispetto tutti e quindi non potrei litigare con lei“. Selvaggia si è trovata in difficoltà: “E io come faccio a rispondere dopo queste cose bellissime che dice Milly? Sembra un calciatore ad una conferenza stampa“.

Francesca ha poi chiesto a Selvaggia di dire almeno una bugia che ha detto alla Carlucci: “Una volta è venuta da me con una tutina blu e mi ha chiesto come stava. Io le ho detto ‘Milly stai benissimo’. Ecco, Milly adesso sai la verità“.

Milly invece è stata più generica e ha rivelato che spesso dice ai giurati di Ballando che va tutto bene, anche quando la situazione è complicata e ci sono dei problemi: “Delle cose non vere che ho detto? In generale ai giurati di Ballando con le Stelle. Diciamo che capita quando mi chiedono ‘come sta andando?’. E io rispondo loro ‘tutto benissimo, va tutto bene tranquilli’. In realtà magari non sta andando nulla bene, ma io dico questo per farli stare tranquilli. Ma sono delle bugie bianche e ci stanno“.

Milly come sempre impeccabile, nessuno fino ad oggi è riuscito a farla uscire dai binari. Magari…