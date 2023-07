bugatti Romano Portafoglio Uomo Pelle con Protezione RFID e Portamonete – Nero

bugatti Romano Portafoglio 8CC in Vera Pelle, Nero

Caratteristiche:

8 scomparti per carte di credito

5 tasche laterali

1 finestra ID

2 scomparti per banconote

1 tasca portamonete

Specifiche del prodotto:

Dimensioni: 12 cm x 2 cm x 9,2 cm

Peso: 80g

Materiale: 100% Pelle

Colore: Nero

RFID: Sì

Contenuto della consegna:

1x bugatti romano portafoglio 8CC in vera pelle in una confezione regalo

DIMENSIONE PRATICA: il portafoglio bugatti Romano è compatto e ha ancora spazio per tutti gli elementi essenziali.

MOLTE TASCHE: il portafoglio è dotato di 8 scomparti per carte di credito, 5 tasche laterali, 1 finestra per documenti, 2 tasche per banconote e una tasca per monete.

BLOCCATORE RFID: il blocco RFID integrato protegge le carte di credito, di debito e d’identità dal furto di dati.

TASCHE PER LE CARTE: le tasche per le carte sono dimensionate in modo da poterle inserire e rimuovere facilmente.

