Bug su iPhone 17: problemi con Apple Intelligence in Italia

Alcuni iPhone 17 stanno presentando un bug che impedisce il funzionamento di Apple Intelligence. Apple sta già lavorando a una soluzione che sarà introdotta con il prossimo aggiornamento, iOS 26.0.1.

Negli ultimi giorni, diversi utenti di iPhone 17 hanno segnalato difficoltà nel completare il download di Apple Intelligence. Questo impedisce l’accesso a funzioni importanti come Genmoji, Image Playground e Writing Tools. Secondo quanto riportato dagli utenti e confermato dall’assistenza Apple, l’azienda è a conoscenza del problema e sta cercando di risolverlo, ma non è chiaro se la soluzione sarà un intervento server o un aggiornamento software.

In aggiunta al bug di Apple Intelligence, sono stati riscontrati altri problemi su iOS 26. Gli utenti hanno segnalato surriscaldamenti anomali in alcuni modelli di iPhone, un lag nell’input che rende difficile effettuare tocchi rapidi, problemi con il nuovo chip Wi-Fi sugli iPhone 17 e 17 Pro, e malfunzionamenti dell’app Calendario.

Alcuni utenti hanno trovato soluzioni temporanee per affrontare il problema, anche se non sempre efficaci. Le soluzioni includono: disattivare la rete cellulare e connettersi al Wi-Fi, cambiare la lingua dell’iPhone e ripristinare quella originale, inizializzare il dispositivo e ripristinare da backup iCloud, attivare e disattivare la modalità Aereo, modificare la regione e ripristinare le impostazioni di rete, così come ripristinare tutte le impostazioni di sistema.

Apple non ha ancora comunicato una tempistica precisa per il fix, ma è atteso a breve con un aggiornamento di iOS. Nel frattempo, gli utenti possono provare le soluzioni temporanee suggerite o attendere la correzione ufficiale.