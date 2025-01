Buffy potrebbe davvero tornare: Sarah Michelle Gellar è pronta

Sarah Michelle Gellar, famosa per il suo ruolo di Buffy in “Buffy l’Ammazzavampiri”, ha annunciato di essere aperta a un ritorno del suo iconico personaggio. In un episodio del The Drew Barrymore Show, l’attrice ha riconosciuto di aver inizialmente respinto l’idea di un revival della serie, poiché credeva che fosse perfetta e si fosse conclusa in modo impeccabile. Tuttavia, l’ispirazione per cambiare idea è arrivata osservando i revival di altre serie popolari come “And Just Like That” e “Dexter: Original Sin”, convincendola che un ritorno di Buffy potrebbe funzionare se realizzato correttamente. Gellar ha sottolineato che oggi c’è più che mai bisogno di eroi e storie simili.

In un’intervista con il magazine australiano Who, l’attrice ha spiegato che, per una nuova stagione, la produzione potrebbe voler coinvolgere una giovane attrice al suo posto, ma ha espresso la sua disponibilità a riprendere il ruolo se venisse richiesto. Ha affermato: “Se la gente pensa che io possa ancora salvare il mondo, per me va bene, io ci sto!” Gellar ha anche condiviso il suo orgoglio per il significato e l’impatto del suo personaggio, ritenendo che Buffy rappresenti molto di più rispetto alla tipica figura femminile di supporto: ha contribuito a un cambiamento positivo nel modo in cui i ruoli femminili sono stati concepiti in televisione. La celebrazione del personaggio di Buffy continua, dimostrando il suo interesse duraturo nel cuore dei fan.