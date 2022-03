“Per ogni generazione c’è una prescelta che si erge contro i vampiri, i demoni, e le forze del male. Lei è la cacciatrice“. Chi ricorda quest’intro (come me) non è sicuramente più un teenager. Infatti sono passati ben 25 anni da quando Buffy si è trasferita a Sunnydale ed ha incontrato Willow, Xander, il professor Rupert Giles e il suo Angel. Il primo episodio dell’iconico telefilm è andato in onda il 10 marzo 1997 (l’ultima straziante puntata il 20 maggio 2003). Quasi tutti i protagonisti della serie si sono ricordati di questo importante anniversario ed hanno scritto dei pensieri su Instagram.

Buffy l’Ammazzavampiri compie 25 anni.

Il ricordo di Sarah Michelle Gellar.

“Venticinque anni fa ho avuto l’onore di presentare al mondo la mia versione di Buffy Anne Summers. È stata una battaglia in salita. Il debutto di un nuovo telefilm a metà stagione televisiva, serie che era basata su un film, che non è stato affatto un grande successo. Ma poi ci siete stati voi, i fan. Avete creduto in noi. L’avete fatto accadere. E siete il motivo per cui 25 anni dopo stiamo ancora festeggiando. Quindi oggi celebriamo anche voi”.

Le parole di David Boreanaz.

“Angel, che è nato 25 anni fa nonostante avesse 245 anni. Festeggiamo 25 anni e a tutti i fan diciamo Grazie!”

Buffy, il post di Charisma Carpenter.

“25 anni fa sembra quasi impossibile!

Un grazie enorme a tutti i fan che hanno mantenuto vivo lo show sullo schermo, nelle chat, attraverso i social media, tramite i podcast e i programmi scolastici. È davvero straordinario. Buffy è stata una grande parte della mia vita, come lo è stata per tutto il cast e la crew. Una crew che ha lavorato senza sosta e ha dato molto a livello creativo, sacrificando tempo con le famiglie, compleanni, diplomi e funerali. Perciò, vedere che l’amore per lo show continua e passa di generazione in generazione è davvero significativo. È un onore sapere che sono stata parte di qualcosa di speciale che continua a vivere. Se tutto va bene anche per sempre. Grazie! Buona anniversario di Buffy a tutti coloro che lo festeggiano. Sono grata”.

La battuta di James Masters.

“Sono stati 25 anni in cui ci siamo chiesti CFB: Cosa Farebbe Buffy? Guardate Buffy l’Ammazzavampiri ora su Hulu”.

Il messaggio di Michelle Trachtenberg per Sarah Michelle Gellar.