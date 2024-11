Buffon presenta il libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”

Gianluigi Buffon ha presentato il suo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” alla Mondadori di Milano, raccontando aneddoti significativi della sua carriera. Il titolo riflette la sua esperienza di vita e il percorso affrontato, in particolare il momento difficile in cui ha deciso di rimanere alla Juventus in Serie B. Tale scelta, pur avendo comportato una perdita professionale, gli ha permesso di tornare a casa, riscoprire se stesso e affrontare con orgoglio le sfide successive. Buffon ha condiviso le difficoltà vissute durante quegli anni e come, grazie a figure come Andrea Agnelli e Antonio Conte, sia riuscito a riscattarsi.

Parlando con il conduttore Gianluca Gazzoli, Buffon ha descritto il libro come una sfida, un progetto iniziato un anno fa con l’assistenza del Premio Strega Mario Desiati. Nel libro ha raccolto esperienze di vita, scelte difficili e reazioni a momenti complessi. Ha parlato del suo ritiro come la prima vera morte da affrontare, evidenziando la difficoltà di riempire le giornate dopo oltre tre decenni di carriera sportiva.

Buffon ha sottolineato l’unicità del ruolo di portiere, spesso solitario e gravoso, ma che ha abbracciato per la sua natura di persona rischiosa e altruista. Ha condiviso un aneddoto affettuoso su Messi, che, nonostante stessero perdendo in finale di Champions, lo cercò per scambiare la maglia, un momento che lo ha emozionato e colpito.

Inoltre, ha accennato a Cristiano Ronaldo, descritto come un professionista eccezionale con una mentalità unica, che Buffon ha ammirato da compagno di squadra. La chiusura dell’evento è stata dedicata al suo ritorno al Parma nel 2021, una scelta presa con il cuore e non programmata, dopo aver deciso di smettere da protagonista con la Juventus. Buffon ha rivelato di aver ricevuto altre offerte, ma il richiamo al Parma, dove tutto era iniziato, è stato irresistibile. Il libro di Buffon si configura non solo come un resoconto della sua carriera, ma anche come una riflessione profonda sulla vita, le scelte e le sfide affrontate.