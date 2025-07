Buffon junior brilla: il talento che conquista il Pisa

Il calcio giovanile italiano continua a ingenerare talenti, e uno dei nomi più promettenti è quello di Louis Thomas Buffon, figlio del leggendario portiere Gianluigi Buffon. Durante la prima partita stagionale del Pisa contro una selezione di dilettanti valdostani, il giovane attaccante ha messo in mostra le sue abilità segnando un gol straordinario, destando così l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Louis, diciottenne, è stato convocato per il ritiro con la prima squadra dopo un’ottima stagione nella Primavera, dove ha realizzato otto reti in 27 match. La sua chiamata non è stata casuale; il giovane attaccante ha dimostrato di saper fare la differenza nel campionato giovanile, giocando principalmente come esterno d’attacco.

Nella partita di domenica, mister Gilardino ha scelto di schierarlo al centro dell’attacco, posizionamento che ha suscitato curiosità, specialmente considerando l’assenza di giocatori più esperti come Lind e Meister. Questa decisione ha offerto a Buffon la possibilità di mostrare il suo valore nel calcio “dei grandi”.

Gli osservatori del settore notano che, mentre ha giocato come esterno in Primavera, il ragazzo possiede le caratteristiche di una prima punta, grazie alla sua forza fisica e alla capacità di sfruttare gli spazi dietro le difese avversarie. La scelta di schierarlo in ruolo centrale evidenzia la fiducia riposta in lui da parte della società e del tecnico.