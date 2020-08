La coppa maledetta

Il mondo del calcio è spietato e irriverente. Anche con chi, come Gigi Buffon, ha scritto pagine di storia. Il giorno dopo la vittoria del Paris Saint Germain con il Lipsia, un rotondo 3-0 che ha permesso ai parigini di conquistare la prima finale di Champions League della loro storia, i social hanno preso di mira, tra il serio e il faceto, il portiere della Juventus. Che nel 2018 si trasferì proprio al PSG per provare a piazzare l’ultima tessera di quel mosaico chiamato bacheca, prima di ritornare quest’anno alla Juventus. Naturalmente per vincere la Champions, sfuggita ancora di mano con il Lione proprio nell’anno in cui i parigini hanno raggiunto la finale. Beffa per Buffon: apriti cielo sui social.

Nel suo ricchissimo palmares, infatti, manca solo la “coppa dalle grandi orecchie”, quell’obiettivo che si è trasformato anno dopo anno in una sorta di ossessione. Una rincorsa per raggiungere l’orizzonte, per alzare quel trofeo che manca al portiere bianconero e che sembra ogni anno sfuggirgli da sotto il naso. Un rapporto di amore-odio iniziato nel 2003, nella finale di Manchester contro il Milan, e che ha sempre visto Buffon tra i migliori: non abbastanza per alzare la coppa. Dopo la sconfitta ai rigori con i rossoneri di Ancelotti, l’occasione successiva è arrivata nel 2015, quando il Barcellona regolò con un secco 3-1, più nei numeri che nella sostanza. Due anni dopo l’ultimo tentativo in finale, a Cardiff: 4-1 per il Real Madrid, bissato l’anno successivo dall’eliminazione ancora contro le Merengues nella famosa partita del “bidone dell’immondizia al posto del cuore”, dell’espulsione e del rigore di Ronaldo in pieno recupero. Da cui maturò la decisione di lasciare la Juventus per tentare l’avventura parigina: obiettivo, ancora una volta, la Champions. Dopo una stagione da favoriti i parigini chiusero la loro cavalcata europea agli ottavi, contro il Manchester United: decisivo un errore del portierone che permise ai Red Devils di ribaltare lo 0-2 dell’andata e di infrangere i sogni di vittoria. Di Buffon e del PSG, accomunati da un insolito destino che i parigini potrebbero finalmente cambiare.

I sociale scatenati

Impietosi ma anche divertenti, i commenti sui social hanno coinvolto sia i tifosi della Juventus, che hanno una sorta di venerazione nei confronti del portiere ed ex capitano, sia i supporter delle altre squadre. La spiegazione di questo aumento di traffico sull’argomento è semplice e la fornisce l’account che ha nel nome, “Perché è in tendenza”, la sua missione: “perché l’anno scorso aveva lasciato il PSG ed era tornato alla Juventus per vincere la Champions, ma ora in finale ci sono i suoi ex compagni”. L’umorismo non manca di certo a Buffon, che seppur quasi rassegnato ad essere il bersaglio odierno sui social, qualche risata se la sarà fatta leggendo i tanti post su Instagram e Twitter, in cui spicca quello degli Autogol: “Neanche quotate le “smadonne” di Buffon in caso di vittoria del PSG in finale”. Mentre il portiere della Juventus sta concludendo le vacanze in Lunigiana, la sua storia ha varcato i confini italiani: tra qualche giorno si riparte con una nuova stagione e un nuovo tentativo. Si vive di stimoli e di obiettivi: l’importante è raggiungerli.