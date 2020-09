Bufera social su ‘DiMartedì’, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris che ieri sera aveva come ospiti la giornalista Concita De Gregorio e l’ex magistrato Gianrico Carofiglio che hanno attaccato il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento esterno. “Avete seguito su La7?!? Serve una bella pazienza, non trovate?”, scrive lo stesso Salvini sul suo profilo twitter. E poco dopo, su un tweet del profilo della Lega, si legge: “Avete seguito su La7? Ringraziamo di cuore Concita e Carofiglio per aver fatto aumentare di un punto il consenso della Lega”. Dello stesso tenore il tweet del deputato della Lega, Flavio Gastaldi: “Ma l’obiettivo di Floris di questa sera è farci guadagnare il 2% in 20 minuti facendo parlare la De Gregorio e un simpaticone magistrato che attaccano Salvini sul suo comportamento dimenticandosi della vita reale?”. E in un successivo tweet scrive: “Domande scritte a tavolino e stra meditate tutto il pomeriggio per mettere all’angolo Salvini e questi in 5 minuti ribalta la situazione con calma da montagnaro col risultato di far sbroccare Concita e Carofiglio. Che magra figura per gli ospiti in studio”.

Fonte