Bufera di neve sul Lago Michigan

Le immagini satellitari mostrano l’evoluzione di una bufera di neve sul Lago Michigan, evidenziandone l’intensità mentre colpiva la regione. La tempesta ha prodotto abbondanti nevicate, in particolare grazie all’effetto “neve-lago” che si verifica quando l’aria fredda attraversa l’acqua del lago, assorbendo umidità e scaricandola come neve al suo passaggio.
Il National Weather Service ha emesso avvisi di bufera di neve per le aree circostanti il lago, incluse parti del Michigan, Minnesota, Wisconsin e del Dakota del Sud.

