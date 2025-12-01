Le immagini satellitari mostrano l’evoluzione di una bufera di neve sul Lago Michigan, evidenziandone l’intensità mentre colpiva la regione. La tempesta ha prodotto abbondanti nevicate, in particolare grazie all’effetto “neve-lago” che si verifica quando l’aria fredda attraversa l’acqua del lago, assorbendo umidità e scaricandola come neve al suo passaggio.

Il National Weather Service ha emesso avvisi di bufera di neve per le aree circostanti il lago, incluse parti del Michigan, Minnesota, Wisconsin e del Dakota del Sud.