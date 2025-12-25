Buen Camino di Checco Zalone

Il nuovo film di Checco Zalone, “Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante, è uscito oggi al cinema. Il film racconta la storia di un padre egocentrico ed egotista che si redime sulla strada del Camino di Santiago in cerca della figlia Cristal. Le battute più azzeccate del film sono già sulla bocca di tutti e si spera che possano far fare un nuovo boom al box office.

I due spettacoli speciali al Multicinema Galleria di Bari, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, sono andati presto sold out e anche il giorno di Natale ha visto una grande affluenza di pubblico. La collaborazione artistica tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante si rinnova con “Buen Camino”, dopo i successi dei loro precedenti film come “Quo Vado?”, “Sole a catinelle”, “Che bella giornata” e “Cado dalle nubi”. Checco Zalone ha anche firmato la sua prima regia con il film “Tolo Tolo”, consolidando il suo linguaggio comico e incontrando il favore del grande pubblico. Il comico si aspetta che il film possa fare i soldi e aiutare il comparto cinematografico italiano.