domenica – 4 Gennaio 2026
Buen Camino al cinema di Napoli

Il celebre comico Checco Zalone torna al cinema con una commedia divertente e ricca di emozioni: Buen Camino è ora in programmazione al The Space Cinema di Napoli, pronto a conquistare il pubblico con risate, avventura e una storia che parla di famiglia, crescita e percorsi interiori.

In Buen Camino, Checco Zalone interpreta un uomo figlio di un ricchissimo produttore di divani, abituato a una vita di lusso, comodità e superficialità. Tutto cambia quando sua figlia Cristal scompare improvvisamente. Scopre così che la ragazza è partita per percorrere a piedi il celebre Cammino di Santiago di Compostela, un viaggio che non è solo un percorso fisico di oltre 800 km ma anche un’opportunità per fare i conti con se stesso e recuperare il rapporto con sua figlia.

Il film, diretto da Gennaro Nunziante con sceneggiatura di Luca Medici, combina comicità e riflessione personale, mettendo al centro il trasformarsi di un uomo viziato in un padre disposto a mettersi in gioco.

Prenota subito il tuo biglietto per vivere l’esperienza sul grande schermo. Vai sul sito ufficiale o direttamente al botteghino del The Space Cinema di Napoli per assicurarti il posto per una visione indimenticabile.

