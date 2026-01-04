Buen Camino al cinema di Napoli

Il celebre comico Checco Zalone torna al cinema con una commedia divertente e ricca di emozioni: Buen Camino è ora in programmazione al The Space Cinema di Napoli, pronto a conquistare il pubblico con risate, avventura e una storia che parla di famiglia, crescita e percorsi interiori.

In Buen Camino, Checco Zalone interpreta un uomo figlio di un ricchissimo produttore di divani, abituato a una vita di lusso, comodità e superficialità. Tutto cambia quando sua figlia Cristal scompare improvvisamente. Scopre così che la ragazza è partita per percorrere a piedi il celebre Cammino di Santiago di Compostela, un viaggio che non è solo un percorso fisico di oltre 800 km ma anche un’opportunità per fare i conti con se stesso e recuperare il rapporto con sua figlia.

Il film, diretto da Gennaro Nunziante con sceneggiatura di Luca Medici, combina comicità e riflessione personale, mettendo al centro il trasformarsi di un uomo viziato in un padre disposto a mettersi in gioco.

