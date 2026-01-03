Bucks superano Hornets 123-113

I Milwaukee Bucks hanno sconfitto i Charlotte Hornets con un punteggio di 123-113, ottenendo due vittorie consecutive per la prima volta da fine ottobre. Bobby Portis ha segnato 25 punti dalla panchina, mentre Giannis Antetokounmpo ha aggiunto 24 punti e sette assist. Myles Turner ha segnato 23 punti e Kevin Porter Jr. ha concluso con 15 punti e 11 assist.

I Bucks hanno vinto nonostante siano stati surclassati 47-31 dai Hornets nel numero di rimbalzi. La squadra di Milwaukee è stata in difficoltà nel primo tempo, ma ha preso il controllo della partita nel terzo quarto, segnando 32 punti contro i 23 dei Hornets. I Bucks hanno sfruttato il loro vantaggio in altezza a favore di Turner e Antetokounmpo per segnare canestri facili.

I Hornets, già privi di alcuni giocatori importanti, hanno perso un altro elemento chiave quando Miles Bridges si è infortunato alla caviglia nel primo quarto. L’infortunio è avvenuto quando Bridges ha cercato di superare uno schermo e ha atterrato male sul piede destro.

I Bucks ospiteranno i Washington Wizards mercoledì, mentre i Hornets ospiteranno i Golden State Warriors sempre mercoledì.