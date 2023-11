Buccioni (Ente Circhi): "Fuga animali rarissima, su leone Ladispoli non si può escludere sabotaggio"

“Le polemiche sulle presenze degli animali nei circhi? Assolutamente nulla di nuovo, si tratta di posizioni vecchie, ormai decrepite. Quanto a quello che è successo ieri a Ladispoli, sul piano concreto, i proprietari avranno una visione compiuta di quello che è successo, sul piano teorico ci può essere di tutto, compreso anche il sabotaggio”. A parlare all’Adnkronos è Antonio Buccioni, presidente Ente Nazionale Circhi. Il leone fuggito dal circo in viale Mediterraneo è, dice, un “incidente più che rarissimo. Quello che constato, però, è un accanimento nei confronti di questo piccolo settore, un accanimento tutto italiano, dove al circo viene negato il rispetto”.

Colpa, forse, proprio della presenza degli animali per gli spettacoli osteggiata ormai da sempre più persone. “Il pubblico è l’unico arbitro di questa partita, non c’è direttore che non sia disponibile ad assecondare le richieste – dice – Il circo è un prodotto assolutamente divisivo, c’é chi lo detesta e poi c’é il popolo del circo. Che poi la presenza degli animali è assolutamente contenuta. Si è passati dai 12mila esemplari degli anni ’40 fino agli inizi degli anni ’60, a meno di 2mila esemplari, di cui un terzo equini. Il popolo del circo postula la presenza degli animali, le telefonate che ricevo sono solo di due specie, informazioni per gli orari degli spettacoli e assicurazione sulla presenza degli animali”.

Sul trattamento riservato agli esemplari addestrati per gli spettacoli, Buccioni spiega: “Gli animalisti sanno perfettamente che non c’è gente migliore di quella del circo per tutelare il benessere degli animali che per il circense sono contemporaneamente fonte di profitto e aggregato alla propria comunità familiare. Oltretutto, in Bielorussia, sta spopolando un numero di 10 tigri portate da un validissimo domatore italiano, Bruno Togni, con riconoscimenti a livello mondiale. Il circo è vissuto con grande considerazione altrove, in Italia è da sempre sottovalutato dai salotti radical chic come un’arte minore”.