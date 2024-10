Bucci ha vinto grazie ai miei nove anni

“Un risultato straordinario dopo un’estate molto complicata”, ha affermato l’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante un’intervista a ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, commentando la vittoria di Marco Bucci alle elezioni regionali contro Andrea Orlando. Ha sottolineato che Bucci e la maggioranza a lui favorevole hanno condiviso con lui un percorso durato anni. Tuttavia, Toti ha anche evidenziato che vi è una questione politica complessiva che è stata sottovalutata, riferendosi all’inchiesta giudiziaria che lo ha costretto a dimettersi a fine luglio.

Toti ha espresso l’auspicio che il Parlamento intervenga per riequilibrare un sistema in cui la politica è diventata subordinata. Ha menzionato di aver patteggiato, ma ha precisato che anche la Procura ha riconosciuto la legittimità delle sue azioni, concludendo che i soldi non sono stati illecitamente intascati, ma hanno finanziato l’attività politica. L’ex presidente ha affermato che la questione del finanziamento della politica dovrebbe essere affrontata in Parlamento, non in tribunale. Ha anche lodato il lavoro svolto negli ultimi nove anni, sottolineando che i successi del centrodestra dal 2015 sono dovuti ai fondi raccolti dal suo comitato.

Nonostante il trionfo di Bucci, la sconfitta a Genova è stata una nota dolente. Toti ha riflettuto su come il focus eccessivo su progetti a lungo termine, a scapito di questioni quotidiane, possa aver influito sui risultati elettorali. Ha consigliato a Bucci di continuare sulla strada della rivoluzione liberale e ha espresso orgoglio per la generazione di politici formata negli ultimi anni. Ha anche accennato alle prossime comunali, dichiarando che sarà importante un confronto tra le forze politiche per scegliere il prossimo candidato.

In merito alla ridotta componente totiana e al ruolo di Claudio Scajola, Toti ha risposto con fermezza, considerando che l’apporto totiano non sia affatto trascurabile. Ha criticato alcuni atteggiamenti del centrodestra riguardo il rigassificatore e le infrastrutture. Infine, ha ribadito la sua importanza per la Liguria, affermando che il riconoscimento della regione a livello nazionale è legato al suo operato e alla sua storia.