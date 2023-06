Btstil Filtro dell’acqua riutilizzabile, spin-down filtro dell’acqua per sedimenti con filo maschio per tubo dell’acqua pozzo (3/4″ maschio)

Descrizione prodotto

Perché hai bisogno di un filtro per l’acqua?

Proteggete la fonte d’acqua, portateci una vita verde. Isolate i sedimenti dell’acqua, evitate lesioni al dispositivo dell’acqua, prolungate la durata dei dispositivi elettrici e la durata degli elementi filtranti a carbone attivo.

Il filtro dell’acqua può migliorare l’intero sistema di approvvigionamento idrico della casa, rimuovere sedimenti, ruggine, sabbia e tutte le impurità dal rubinetto o dall’acqua del pozzo. Proteggi l’intero sistema di acqua domestica alla fonte.

Specifiche: Uscita: 3 anni Precisione di filtrazione: 5 µm ~ 110 µm opzionale Intervallo di pressione: 1,5 ~ 16 kpa Temperatura ambiente: 5 ~ 70 ℃ Perdita di pressione: 0,5 bar Diametro di ingresso e uscita: 1/2″ / 3/4″

Passaggi per pulire il filtro:

1. Spegnere la valvola di controllo del filtro. 2. Utilizzare una chiave inglese per aprire la tazza del filtro in senso orario. 3. Rimuovere la tazza del filtro, l’O-ring e il dispositivo di filtraggio. 4. Rimuovere la guarnizione piatta, estrarre il filtro e poi pulire gli elementi di fissaggio sul filtro. 5. Dopo aver pulito il filtro del filtro, posizionare il filtro e la guarnizione piatta sigillante sull’elemento filtrante. 6. Inserire l’elemento filtrante nel corpo della tazza del filtro, avvitare il corpo della tazza filtrante nel corpo principale e serrarlo con una chiave inglese in senso antiorario. 7. Prima di aprire la valvola di controllo del filtro, assicurarsi di chiudere la valvola di scarico.

Filtro dell’acqua da 40 micron

Rete progressiva integrata in acciaio inossidabile di alta precisione, filtra precisione fino a 40 micron; naturalmente la sua eccellente funzione con addolcitore d’acqua, il sistema di prefiltro sedimenti filtra le particelle sottili di sedimenti e riduce il gusto indesiderato, l’odore e l’odore di cloro nell’acqua del rubinetto, aiuta a pre-filtrare ruggine, depositi e altre impurità. Prolunga efficacemente la durata del depuratore e del bollitore.

Filtro dell’acqua da 40 micron: il filtro è composto da un filtro di precisione in acciaio inox 316L con una precisione di filtrazione di 40 micron, il corpo della valvola adotta il rame dello standard nazionale 62. Alloggiamento filtro trasparente a prova di esplosione in materiale polimerico aeronautico per facilitare il monitoraggio visivo del filtro.

Installazione semplice: elemento filtrante Quick Plug facile da montare, non sono necessarie istruzioni professionali. Il filtro dell’acqua deve essere installato verticalmente alla tubazione, con la valvola a sfera di scarico rivolta verso il basso. La direzione della freccia sul corpo della valvola indica la direzione del flusso d’acqua, la valvola a sfera di scarico è chiusa dopo l’installazione.

Facile da pulire: aprire la valvola di fondo e il filtro verrà pulito automaticamente. Si consiglia di lavare regolarmente (ogni giorno o settimanale) a seconda del consumo di acqua, del contenuto di sabbia e della durezza, può essere riutilizzato.

Prolunga la durata del dispositivo: intervallo di temperatura adatto è di 40-100 °C, intervallo di pressione è di 20-100 psi, solo per uso interno. L’uso di questo prefiltro può prolungare efficacemente la durata del dispositivo.

30,99 €