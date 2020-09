I BTS sono arrivati per la prima volta al primo posto della Billboard Hot 100 grazie al brano Dynamite: il nuovo record della band simbolo del K-pop.

Continuano a mietere successi con una continuità impressionante i BTS. La band sudcoreana, dominatrice del movimento K-pop a livello mondiale, è reduce da un vero e proprio trionfo agli MTV VMAs 2020, dove hanno conquistato 4 premi su 4 nomination, in percentuale facendo meglio anche di Lady Gaga (che ne ha totalizzati 5 ma su 9 nomination). Ma nemmeno il tempo di festeggiare, che è arrivato per i ragazzi asiatici un nuovo record… e anche un nuovo singolo.

BTS: Dynamite al primo posto in America

Con il singolo Dynamite i BTS sono riusciti finalmente a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli americana. Si tratta della prima volta per la band, che ha pubblicato il già amatissimo brano solo lo scorso venerdì, ottenendo nei primi venti minuti ben dieci milioni di views su YouTube.

Con tali numeri, il singolo non poteva che esordire direttamente al primo posto nella graduatoria americana, che somma i dati relativi ai passaggi radiofonici, agli ascolti in streaming, ai download e anche alle views su YouTube. Grazie a questo traguardo, i BTS diventano la prima band coreana a conquistare il primo posto in questa classifica. Ecco il video di Dynamite:

BTS: il nuovo singolo è IONIQ

La band non pare però volersi fermare a godere dei risultati di Dynamite, e a poche ore dalla conclusione degli MTV VMAs si è già regalata un nuovo singolo, pubblicato subito su YouTube. Stiamo parlando di IONIQ: I’m On It, brano frutto della collaborazione con una celebre casa automobilistica sudocireana. Riuscirà a fare meglio di Dynamite? Sembra difficile, ma mai dire mai con questi talentuosi ragazzi.

