Btp Più: Il Primo Titolo per Piccoli Risparmiatori con Rimborso Anticipato

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione del Btp Più, che avrà luogo dal 17 al 21 febbraio 2024 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Questo titolo è il primo nella famiglia Btp Valore, dedicato ai piccoli risparmiatori, e offre un’opzione di rimborso anticipato del capitale. La durata del titolo è di otto anni, con cedole fisse pagate ogni tre mesi, seguendo un meccanismo ‘step up’ suddiviso in due fasi di quattro anni. Nella seconda fase, il tasso cedolare sarà più elevato.

Una delle principali novità è la possibilità per gli investitori di richiedere il rimborso anticipato alla fine del quarto anno, permettendo il recupero totale dell’importo investito o di una quota desiderata, sempre per lotti minimi di 1.000 euro. Gli investitori dovranno comunicare la richiesta alla banca o all’ufficio postale nel periodo specificato dal Ministero nel gennaio 2029, come indicato nella scheda informativa del titolo. Importante è che la facoltà di rimborso anticipato è riservata esclusivamente a chi acquisterà il titolo durante il collocamento iniziale e lo manterrà fino alla data di rimborso.

Il capitale sottoscritto è comunque garantito alla scadenza finale per chi non esercita il rimborso anticipato, e il titolo può sempre essere ceduto, sia interamente che in parte, prima della scadenza alle condizioni di mercato. L’investimento può partire da un minimo di 1.000 euro, garantendo la possibilità di sottoscrivere l’importo richiesto. Il titolo verrà acquistato alla pari e senza commissioni durante il periodo di collocamento, fatta eccezione per i costi di gestione del conto titoli o trading online eventualmente richiesti dalla banca.

I tassi minimi garantiti per le due fasi e il codice ISIN identificativo saranno comunicati il 14 febbraio. Il Btp Più potrà essere acquistato solo dai piccoli risparmiatori attraverso home banking, se abilitato, o contattando la propria banca o l’ufficio postale associato al conto corrente. La tassazione è agevolata al 12,5%, è esente dalle imposte di successione e contribuirà all’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti. Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT tramite tre banche dealers: Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit.