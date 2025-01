Btp Più: Guida Essenziale per i Piccoli Risparmiatori sul Nuovo Prodotto del Tesoro

Un nuovo titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori è in arrivo: il Btp Più. Dopo il successo del Btp Valore, il ministero dell’Economia ha annunciato l’emissione di questo buono del Tesoro, della durata di otto anni, con cedole fisse pagate ogni tre mesi. L’emissione è programmata dal 17 al 21 febbraio, con possibilità di chiusura anticipata in caso di alta domanda. Il rendimento minimo garantito sarà comunicato il 14 febbraio, mentre il rendimento definitivo si conoscerà solo al termine del collocamento. Una delle principali innovazioni di questo bond è la possibilità di rimborso totale anticipato dopo quattro anni, per chi acquista il titolo durante la fase di emissione e mantiene il possesso fino alla scadenza del primo periodo all’inizio del 2029.

Il Btp Più include un meccanismo di “step-up” simile a quello del Btp Valore, il che significa che i tassi di interesse saranno prefissati e in crescita nel tempo secondo un modello di 4+4, con rendimenti maggiori negli ultimi quattro anni. A differenza di altri titoli rivolti al mercato retail, non offrirà un premio fedeltà per coloro che detengono il titolo fino alla scadenza, ma garantirà cedole più elevate tramite il meccanismo di “step-up”.

Gli investimenti minimi sono fissati a mille euro e la tassazione sui rendimenti è agevolata al 12,5%. È prevista l’esenzione dalle imposte di successione e, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024, il titolo non rientra nel calcolo dell’Isee fino a un valore di 50 mila euro.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma Mot, che è il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso tre banche dealer: Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Queste caratteristiche rendono il Btp Più un’opzione interessante per i piccoli risparmiatori desiderosi di investire nel debito pubblico italiano, offrendo flessibilità e rendimenti competitivi rispetto ad altri strumenti di investimento disponibili sul mercato.