BTp Italia: Investire in Sicurezza nell’Inflazione Bassa

Negli ultimi tempi, i BTp Italia hanno attirato l’attenzione degli investitori come strumenti di protezione contro l’inflazione. Questi titoli di stato, indicizzati all’inflazione italiana, offrono una salvaguardia sul potere d’acquisto, particolarmente in periodi di incertezze economiche. Secondo l’ISTAT, a giugno l’inflazione italiana ha mostrato un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente e un lieve aumento dello 0,2% rispetto a maggio, valori inferiori alla media del 2% registrata nell’Eurozona.

In questo contesto, è essenziale capire le aspettative future sull’inflazione. Il mercato fornisce utili indicazioni attraverso il confronto tra i rendimenti dei BTp indicizzati e quelli dei bond a cedola fissa con scadenze simili. Un’analisi di tre BTp Italia evidenzia i rendimenti attesi: il BTp Italia scadenza novembre 2028 offre un rendimento reale di circa l’1%, mentre un bond simile con cedola fissa rende circa il 2,20%. Questo implica un’inflazione attesa media dell’1,20% per i prossimi tre anni.

Per quanto riguarda il BTp Italia scadenza giugno 2030, attualmente offre un rendimento reale intorno all’1,40%, confrontato con il 2,70% del bond a cedola fissa, suggerendo un’inflazione media del 1,25% per i prossimi cinque anni. Infine, il BTp Italia scadenza giugno 2032 registra un rendimento reale superiore all’1,70%, mentre il bond a cedola fissa corrispondente è attorno al 3,05%, indicando una previsione d’inflazione dell’1,30% per i prossimi sette anni.

Nonostante le aspettative di inflazione inferiore, la Banca Centrale Europea ha avvertito di un’elevata incertezza futura a causa di fattori globali. Mantenere una proporzione di titoli indicizzati nel portafoglio obbligazionario potrebbe rivelarsi una strategia prudente.