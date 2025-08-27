24.7 C
Btp e Oat: primo storicamente sotto i 5 punti base

Il differenziale tra i Btp italiani e le obbligazioni di stato decennali francesi, gli Oat, è sceso per la prima volta sotto i 5 punti base, chiudendo a 5,5. I rendimenti annuali sono comparabili: 3,57% per i Btp italiani e 3,51% per gli Oat. Nel frattempo, si allarga lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi, arrivando a 87,3 punti. Il rendimento annuale dei Bund è al 2,69%. Inoltre, il differenziale tra Parigi e Berlino è attualmente di 81,8 punti. Questo allargamento degli spread riflette le preoccupazioni degli investitori riguardo le prospettive politiche e la situazione finanziaria complicata del Paese.

