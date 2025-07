Btp e Bund: spread ai minimi dal 2010, ecco l’analisi economia

Il mercato finanziario continua a mostrare una certa volatilità, evidenziando fluttuazioni significative tra diversi indicatori economici. Nel corso della giornata, lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 84 punti base, mantenendosi vicino ai minimi storici dal 2010, dopo aver aperto a 86 e oscillato intorno agli 85. Di pari passo, il rendimento dei titoli di Stato europei ha registrato un lieve aumento, posizionandosi al 3,57%.

In questo contesto, i dazi sui mercati hanno influenzato negativamente le Borse europee, che non hanno subito perdite eccessive. Milano segna un ribasso dell’1,2%, seguita da Parigi e Madrid, entrambe in calo di quasi un punto percentuale. Londra, invece, si attesta con un arretramento più contenuto dello 0,4%.

L’euro ha mostrato un trend di debolezza, scendendo appena sotto la soglia di 1,17 rispetto al dollaro. Al contrario, il Bitcoin si mantiene robusto, oscillando attorno ai 117mila dollari e avvicinandosi al massimo storico di 118mila registrato nella stessa giornata.

In Piazza Affari, Iveco continua a perdere terreno, complicata anche dalle dinamiche di consolidamento nel settore Difesa. Stellantis, invece, ha vissuto un calo significativo di cinque punti percentuali. Anche il comparto bancario ha subito vendite, con Banco Bpm in ribasso del 3% e Unicredit del 2,5%. In controtendenza, Leonardo ha visto un incremento del valore delle sue azioni, attestandosi in rialzo dell’1%.