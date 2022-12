Bryan Adams, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni

Bryan Adams, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni della rockstar canadese nei palazzetti italiani.

Torna finalmente a esibirsi in Italia Bryan Adams, una delle più grandi star del rock canadese e internazionale. L’artista di Summer of ’69 sarà in concerto per la prima volta dopo la pandemia nel nostro Paese, con tre concerti in programma in alcuni dei palazzetti più importanti. Un bel regalo di Natale in anticipo, tre date spettacolari che permetteranno ai suoi fan di ascoltare dal vivo non solo le canzoni del nuovo album, ma anche molti dei suoi classici. Scopriamo insieme la possibile scaletta dei concerti.

Bryan Adams in tour nel 2022: le date italiane

Tour promozionale per dare risalto al suo ultimo lavoro discografico in studio, So Happy It Hurts, questo nuovo giro di concerti permetterà al cantante canadese di riabbracciare finalmente il suo pubblico: “La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei possa essere negata. All’improvviso tutti i tuoi si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire. So Happy It Hurst parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere“.

Nelly Furtado e Bryan Adams

Sono tre gli appuntamenti dell’artista canadese nel nostro Paese. Questo il calendario completo:

– 5 dicembre alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso)

– 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 8 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze

Bryan Adams: la scaletta dei concerti

Con quattordici album in studio pubblicati nella sua carriera, Bryan può contare su un repertorio molto vasto, ricco di successi e di canzoni immortali, come Somebody o Please Forgive Me. Molti di questi classici saranno ovviamente parte integrante dei suoi show, ma ci sarà spazio anche per canzoni provenienti dal suo ultimo album. Questa la possibile setlist dei suoi concerti italiani:

– Kick Ass

– Can’t Stop This Thing We Started

– Somebody

– One Night Love Affair

– Shine a Light

– Heaven

– Go Down Rockin’

– It’s Only Love

– You Belong to Me

– I’ve Been Looking for You / Blue Suede Shoes

– The Only Thing That Looks Good on Me is You

– Here I Am

– When You’re Gone

– (Everything I Do) I Do It for You

– Back to You

– 18 Til I Die

– Summer of ’69

– Always Have, Always Will

– Kids Wanna Rock

– Heat of the Night

– Please Forgive Me

– Cuts Like a Knife

– So Happy It Hurts

– Run to You

– Can’t Take My Eyes off You (cover Frankie Valli)

– Straight from the Heart

– All for Love

– Christmas Time