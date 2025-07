Bryan Adams in Italia 2025: concerti e scaletta da non perdere

Il leggendario Bryan Adams si prepara a tornare in Italia per due concerti imperdibili. Gli eventi si svolgeranno a Pompei e Lucca, con due diverse esperienze musicali: una tournée acustica e una elettrica.

Il primo appuntamento è fissato per il 25 luglio 2025, quando Adams si esibirà all’Anfiteatro Scavi di Pompei, presentando il suo show “The Bare Bones Live”. Due giorni dopo, il 27 luglio, sarà la volta del Lucca Summer Festival, dove il cantante canaderà i suoi brani nell’ambito del “Roll With The Punches Tour”. I biglietti sono già disponibili attraverso TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Durante i concerti, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare i brani del suo ultimo album, “So Happy It Hurts”, insieme a una selezione delle sue più celebri hit, che hanno fatto la storia della musica negli ultimi 40 anni. Tra i successi attesi ci sono pezzi iconici come “Heaven”, “Summer of ’69”, “Please Forgive Me” e “Run to You”.

Conosciuto per le sue performance emozionanti che incontrano il favore di una vasta platea, Bryan Adams ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, inclusi tre Oscar e venti Juno Awards.

Le date dei concerti sono:

– 25 luglio 2025: Anfiteatro Scavi di Pompei

– 27 luglio 2025: Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

La scaletta potrebbe includere brani come “Run to You”, “It’s Only Love”, “(Everything I Do) I Do It for You” e molti altri successi che hanno segnato la sua carriera.