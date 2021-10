Bryan Adams tour 2022: le date e i biglietti dei concerti in Italia del cantautore canadese di Please Forgive Me.

La grande musica internazionale è pronta a tornare nel nostro paese. Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, si muove finalmente anche il settore dei grandi concerti. Nonostante ancora vigano alcune restrizioni, sono già diversi i live internazionali organizzati nel nostro paese. Tra questi, spiccano quelli di Bryan Adams. Il cantautore canadese ha annunciato ben tre concerti nel nostro paese a inizio 2022 per promuovere il suo nuovo lavoro discografico. Scopriamo insieme tutte le date in calendario.

Nelly Furtado e Bryan Adams

Bryan Adams: i concerti in Italia nel 2022

Il cantautore e fotografo, autore degli scatti per il nuovo calendario Pirelli, sarà di scena nel nostro paese nel 2022 con ben tre importanti concerti. Questo il calendaroi completo:

– 11 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma

– 12 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso)

I biglietti per questi tre importantissimi show sono in vendita dal 16 ottobre sulla piattaforma TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Bryan Adams, So Happy It Hurts: il nuovo album

Il tour mondiale del cantautore canadese servirà a promuovere il suo nuovo album, So Happy It Hurts, ennesimo lavoro di una straordinaria carriera che lo ha portato a raggiungere risultati importantissimi nelle classifiche di tutto il mondo, trasformandolo in uno degli artisti di maggior successo della storia del Canada. Il disco è in uscita nei prossimi mesi ed è stato anticipato dalla title track, il cui video è in arrivo sulla piattaforma YouTube in tutto il mondo dalle 18 dell’11 ottobre: