Bruzzone smonta la serie Netflix, Yara: “Come mai Bossetti non confessa”

Da una settimana la docuserie ‘Il caso Yara, Oltre ogni ragionevole dubbio‘ è al primo posto tra le serie più viste di Netflix e adesso di questo prodotto si è occupata anche una delle più note criminologhe. Roberta Bruzzone in una recente diretta ha smontato la serie ed ha spiegato cosa secondo lei non funziona. La Bruzzone ha anche rivelato come mai Bossetti non avrebbe confessato ed ha parlato di quello che considera l’unico aspetto interessante della nuova serie di Netflix.

“Netflix ha pubblicato una docuserie basata molto poco sul caso di Yara e molto di più su suggestioni ampiamente superate dai tre gradi di giudizio. A qualcuno sono sfuggiti gli atti e le condanne. Non mi spiego questa situazione. Liberi di vedere questa serie, non voglio convincervi a fare questo sforzo, ma bisogna avere in mano informazioni più affidabili, perché alcune cose veicolate dalla serie sono sconfessate dagli atti. Io a vederla tutta non ce l’ho nemmeno fatta perché mi sono innervosita, infastidita e annoiata. Conoscendo la narrazione alternativa non c’è nemmeno nulla di nuovo in questa serie. L’aspetto interessante della serie però è proprio l’aspetto narcisistico di lui che si è consolidato di più, adesso indossa una maschera diversa. Adesso è l’eroe delle ingiustizie, il più grande caso di errore giudiziario della storia. Questo in maniera molto fastidiosa. Non fa passi indietro, è spavaldo e arrogante. Nelle sue accuse ci sono passaggi angoscianti del tutto destituiti del ben che minimo fondamento”.

Roberta Bruzzone: “Come mai Massimo Bossetti non confessa”.

“Voglio anche parlare del famoso passaggi dei kit scaduti per l’estrapolazione del DNA. Facciamo chiarezza! Un kit se è scaduto non dà risultati, non è che dà risultati sbagliati. Lo stesso Bossetti nella serie dice, la famiglia sua dopo il suo arresto si è rivolta ad un laboratorio privato e si è sottoposta ai test e fatalità quali risultati sono emersi? Gli stessi ottenuti in sede giudiziaria. Come mai Bossetti non confessa? Perché per confessare dovrebbe dire anche il movente, ossia il desiderio di abusare di una bambina di 13 anni. Questo è il vero ostacolo. Questo gli farebbe perdere una serie di sostenitori che ancora ha. Per fortuna adesso si sono ridotti drasticamente. Dovrebbe fare i conti con questa parte della storia, cosa l’ha portato a scegliere una vittima con queste caratteristiche. Il movente alla base di quel terribile gesto è chiaramente di matrice parafilica. Lui ha approcciato Yara con quello scopo. Quindi ammettere il gesto significherebbe confrontarsi con questa parte della storia. Lui a mio modo di vedere ha una personalità dai tratti narcisistici che è capace di negare”.