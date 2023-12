Bruzzone si espone sul caso di Varrese al Grande Fratello

Nei giorni scorsi diversi personaggi noti hanno duramente criticato l’atteggiamento che Massimiliano Varrese ha nei confronti di Beatrice Luzzi. Tra i tanti, Jessica Notaro, Veronica Satti e Valentina Pitzalis si sono espresse sui social in supporto a Beatrice, condannando i comportamenti di Massimiliano. Ieri è arrivata anche la reazione social di Roberta Bruzzone, che su Twitter ha piazzato dei like molto chiari.

Gesto social di Roberta Bruzzone sul caso di Massimiliano Varrese.

La famosa criminologa su Twitter ha messo un like a questo tweet: “Non so se è già intervenuta in merito, ma la situazione è sempre più insostenibile. Provvedimenti di espulsione dal programma. Fuori Massimiliano Varrese, fuori Varrese“.

Poco dopo la Bruzzone ha ritwittato un altro post su Massimiliano Varrese e il suo atteggiamento al Grande Fratello: “Stop alla violenza verbale, al mobbing e all’aggressività di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi“.

ANCHE ROBERTA BRUZZONE SI STA ESPONENDO SUL CASO VARRESE , CREDO SIA ARRIVATA L’ORA DI INTERVENIRE #GrandeFratello #gf #fuoriVarrese pic.twitter.com/kfqx6cmC7e — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 15, 2023

Rebecca Staffelli su Massimiliano Varrese.

Non soltanto i telespettatori e dei personaggi noti, anche un volto di questa edizione del Grande Fratello ha detto la sua su Massimiliano Varrese. Rebecca Staffelli ha dichiarato di aver trovato esagerati alcuni comportamenti del gieffino.