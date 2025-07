Bruzzone: serve una patente per diventare genitori veri

Il mondo del gossip si arricchisce di nuove provocazioni, grazie all’opinione di Roberta Bruzzone, criminologa nota per le sue dichiarazioni controverse. In un recente post su Instagram, ha espresso una riflessione audace sul popolare reality show “Temptation Island”, menzionando l’urgenza di una “patente genitoriale obbligatoria”.

Bruzzone sottolinea come il programma, benché considerato intrattenimento spiccio, possa rivelare evidenti carenze nella scelta dei partner e nella preparazione alla genitorialità. Secondo la criminologa, alcune coppie sembrano confondere le relazioni stabili con dimostrazioni di emotività superficiale, mentre potenziali genitori non mostrano la profondità necessaria per educare una generazione sana.

Le sue parole in merito sono incisive: “Se certi concorrenti possono avere figli, siamo a un passo dal collasso sociale”. Bruzzone propone l’idea di test psicoattitudinali e prove pratiche per valutare l’idoneità genitoriale, suggerendo domande provocatorie, come il modo di gestire situazioni imbarazzanti durante le registrazioni del programma.

Insomma, la criminologa lancia un vero e proprio allarme riguardo alla formazione delle prossime generazioni, avvertendo che abitudini come quelle esibite nel reality potrebbero influenzare negativamente l’educazione di nuovi cittadini. Concludendo, la Bruzzone mette in evidenza il rischio di crescere bambini in contesti inadeguati, dove l’affetto è misurato in like sui social.