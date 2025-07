Bruxelles indaga Temu per violazioni al Digital Services Act

La Commissione Europea ha dato inizio a una procedura preliminare contro Temu, una piattaforma di e-commerce cinese, per presunti illeciti in relazione al Digital Services Act (DSA), una legge europea che regola le responsabilità delle piattaforme digitali nella vendita di contenuti e prodotti.

Le indagini hanno rivelato vendite di numerosi articoli illegali o non conformi su Temu, inclusi giocattoli e dispositivi elettronici. Le verifiche hanno messo in evidenza che la valutazione dei rischi svolta dall’azienda nel 2024 è stata considerata generica e inadeguata, con misure insufficienti per prevenire la distribuzione di tali prodotti all’interno della piattaforma. La normativa DSA richiede che le piattaforme monitorino e limitino la vendita di beni pericolosi o non legali per proteggere i consumatori europei. Se le violazioni venissero confermate, Temu potrebbe affrontare sanzioni fino al 6% del fatturato annuale globale.

La Commissione, sotto la guida di Ursula von der Leyen, continua a lavorare per rafforzare le norme relative alla sicurezza e trasparenza nel settore digitale. Il DSA è uno dei principali strumenti adottati per combattere la diffusione di prodotti non conformi e garantire i diritti dei consumatori nel mercato unico europeo.

Con sede a Bruxelles, la Commissione gioca un ruolo essenziale nell’applicazione delle normative comunitarie, assicurandosi che le piattaforme digitali rispettino le leggi europee e contribuiscano alla creazione di un ecosistema digitale più sicuro. Il procedimento contro Temu fa parte di una strategia più ampia per vigilare e punire le piattaforme che non adempiono agli obblighi previsti dal DSA.