Bruxelles 2024: leader mondiale del turismo associativo

Bruxelles si afferma come la capitale globale del turismo congressuale associativo, registrando 388 eventi nel 2024. Questo significa che la città belga ha ospitato il 7% degli eventi a livello mondiale, consolidando la sua leadership per il quarto anno consecutivo, davanti a Vienna e Seul.

Il successo della capitale è frutto di un sistema MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ben sviluppato, gestito dal Convention and Association Bureau di visit.brussels. Bruxelles offre infrastrutture moderne e servizi efficienti, attirando le grandi associazioni internazionali e favorendo il dialogo e la cooperazione. Con la sua posizione strategica come centro politico dell’Europa, la città si dimostra un punto di riferimento per le organizzazioni del terzo settore, promuovendo opportunità di collaborazione e accesso a istituzioni europee.

In questo contesto, hub.brussels sostiene le organizzazioni non profit italiane che desiderano espandere la loro presenza in Europa. L’agenzia offre assistenza per il reperimento di fondi, la creazione di reti e l’accesso a innovazioni come microcredito e crowdlending. Guglielmo Pisana, rappresentante della Regione Bruxelles in Italia, sottolinea l’importanza del supporto fornito per facilitare l’inserimento delle associazioni italiane nel contesto economico belga.

I dati rivelano anche un incremento netto del 28% delle associazioni internazionali a Bruxelles negli ultimi vent’anni, con una forte crescita in settori come sport, tecnologia e commercio. Questa espansione sottolinea non solo il ruolo centrale della città nelle relazioni multilaterali, ma anche l’efficacia delle politiche pubbliche per attrarre organizzazioni sociali.

Bruxelles rappresenta quindi un’opportunità unica per il terzo settore italiano, offrendo un ambiente stimolante per le collaborazioni e la crescita sostenibile.