La nuova ondata epidemica di Covid-19 in Italia è fuori controllo? “No, non lo è” secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Ma la crescita dei contagi è significativa, specie in alcune zone del Paese”, riconosce l’esperto. Pertanto, pur precisando che “non c’è ancora nulla di inevitabile”, Brusaferro invita i cittadini a limitare la vita sociale e a tutelare le persone più fragili. “Non dico non uscite – precisa – Evitate però feste, momenti conviviali e incontri non necessari. E’ una raccomandazione. Il virus circola”.

