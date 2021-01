Dal 7 gennaio, con la fine delle regole anti-Covid previste dal decreto Natale, l’Italia dovrebbe tornare al sistema diversificato di color in base a contagi e dati. Ma Silvio Brusaferro non ha dubbi: “Non si può parlare di ritorno alla vita normale”. “Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress”, dice il presidente dell’Istituto superiore di sanità, componente del Comitato tecnico-scientifico, che in un’intervista al Corriere della Sera ribadisce che “non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini”.

