“I 21 indicatori sono affidabili e per 26 settimane ci hanno guidato correttamente”. In un’intervista a ‘La Stampa’, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro difende il meccanismo del monitoraggio che regola il ‘semaforo’ delle chiusure e delle aperture regionali in base alla valutazione del rischio Covid-19. Il numero uno dell’Iss apre tuttavia a qualche correttivo richiesto dalle Regioni. A cominciare, in accordo con l’Ue, dalla possibilità di accertare il contagio anche con il solo tampone rapido, senza poi l’obbligo di sottoporsi anche a quello molecolare.

Fonte