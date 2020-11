“Quello che stiamo vivendo è una cesura storica, stiamo vivendo una serie di eventi ed esperienze che rimarranno in qualche forma nella nostra memoria. Non sarà tutto come prima. Pensiamo a tutte le forme di didattica e di comunicazione a distanza, di teleassistenza e robotica. Stanno diventando parte del sistema. Ed è un’eredità che possiamo sfruttare anche in prospettiva futura”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) intervenendo con una lettura magistrale al Congresso straordinario digitale della Società italiana di pediatria (Sip), in programma fino a domani.

Fonte