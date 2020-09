“I risultati positivi che stiamo avendo e abbiamo avuto, ovvero la capacità dimostrata di saper rispondere a questa epidemia, sono dovuti alla grande competenza dei professionisti sanitari. Vedendo i numeri attuali, si registra una certa crescita ma se riusciamo, rispetto ad altri Paesi, a mantenerla ad un livello contenuto lo dobbiamo proprio alla consapevolezza dei comportamenti dei cittadini e alla competenza dei nostri professionisti”. Lo ha sottolineato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), a conclusione del suo intervento al ministero della Salute per la seconda Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita promossa dall’Organizzazione mondiale di sanità, facendo anche il punto sulla diffusione di Covid in Italia.

