Sono “dieci le regioni ancora a rischio alto” per contagi da Coronavirus in Italia. A spiegarlo nel corso della conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. “Ci sono regioni in cui il confronto tra le incidenze calcolate in due periodi, negli ultimi 15 giorni e nei 15 giorni precedenti, mostra una decrescita. Ci sono alcune regioni però – ha sottolineato Brusaferro – in cui il confronto mostra una crescita. Abbiamo ancora un’incidenza elevata se si considera il periodo dei 7 giorni. Abbiamo in ogni caso una realtà italiana molto diversificata tra le varie regioni: alcune hanno un’incidenza a 2 cifre nei 15 giorni, altre hanno un’incidenza a 3 cifre”.

Fonte