BRUNORI SAS: Tredici Concerti per il Tour Estivo – Info e Biglietti

Brunori ha annunciato il suo nuovo tour estivo, intitolato “L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE”, in concomitanza con la sua partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo. Il tour offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo i nuovi brani del suo album “L’albero delle noci”, in uscita il 14 febbraio per Island Records, un’opera che celebra oltre quindici anni di carriera. Durante il festival, Brunori si esibirà insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino per rendere omaggio a Lucio Dalla con la reinterpretazione del suo celebre brano “L’anno che verrà”.

Il programma delle date del tour è ricco e variegato. Si parte il 28 giugno 2025 a Codroipo, e si prosegue in diverse località italiane, tra cui il FLOWERS FESTIVAL a Collegno, il PISTOIA BLUES a Pistoia, e festival a Genova, Cattolica, Fermo, Salerno, Bari, Assisi, Alghero, Diamante, Catania e Montesilvano. Oltre al tour estivo, Brunori presenterà anche concerti speciali con orchestra, programmati per il 18 giugno 2025 al Circo Massimo di Roma e il 3 ottobre 2025 all’Arena di Verona.

Il tour si estenderà ulteriormente con le date del “BRUNORI SAS TOUR 2025”, che includono spettacoli a Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli e Assago nel mese di marzo. Gli appassionati possono acquistare i biglietti attraverso il sito ufficiale e i social media dell’artista.