BRUNORI SAS Rilascia ‘La Ghigliottina’: Ascolta il Nuovo Brano!

“La ghigliottina” è il nuovo brano di Brunori Sas, il quale affronta la contemporaneità con una riflessione incisiva, caratterizzata da un flusso di immagini, pensieri e contraddizioni. Dario Brunori, con la sua penna affilata, utilizza musiche essenziali e riff concitati per incorniciare argomenti quotidiani e ideologici.

La canzone si colloca nel contesto attuale, un tema che Brunori descrive come “scivoloso”. Per affrontare questa complessità, l’artista ha adottato un approccio sia da cronista sia da autore, combinando frasi ascoltate e riflessioni personali. La versione finale del brano è il risultato di una crasi ispirata da Riccardo Sinigallia, produttore artistico con cui Dario collabora, già noto per il lavoro svolto insieme su “La vita com’è”. Brunori sottolinea come l’unione di due canzoni preesistenti abbia generato un mashup sorprendente, capace di catturare il caos informativo dei social media.

Le nuove sonorità di “La ghigliottina” promettono di essere un’ulteriore evoluzione nel percorso musicale di Brunori, che è attualmente al lavoro su un nuovo album. La canzone rappresenta un’anticipazione di ciò che i fan possono aspettarsi in futuro, alimentando l’attesa per le nuove sorprese che Brunori e Sinigallia riserveranno.

Inoltre, sono state annunciate le date del tour che accompagnerà il lancio del brano: il 14 marzo 2025 si esibirà a Vigevano, seguito da altre città come Firenze, Roma, Torino, Napoli, Casalecchio di Reno e Assago fino al 30 marzo 2025. Queste tappe rappresentano un’opportunità imperdibile per i fan di vivere l’esperienza dal vivo della musica di Brunori.

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’artista, è possibile seguire il suo profilo Instagram. La comunicazione e l’interazione sui social svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere il contatto con il pubblico, rendendo l’esperienza musicale di Brunori Sas sempre più accessibile e coinvolgente. La presentazione di “La ghigliottina” quindi non è solo un momento artistico, ma anche un’avventura che coinvolge riflessioni, sonorità innovative e la promessa di un nuovo capitolo nella carriera dell’artista.