BRUNORI SAS: Nuovo Concerto con Orquesta all’Arena di Verona – Info & Biglietti

In attesa del 75esimo Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci”, Brunori Sas arricchisce il suo 2025 musicale con un nuovo appuntamento live. Dopo il concerto atteso al Circo Massimo di Roma il 18 giugno, il cantautore si esibirà il 3 ottobre all’Arena di Verona in un evento unico accompagnato da un’orchestra. Questa performance speciale celebrerà i quindici anni di carriera dell’artista e il nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”, che uscirà il 14 febbraio per Island Records.

L’album, il primo dopo cinque anni dal precedente “Cip!”, segna un ritorno a una dimensione più intima e poetica. La title track, concorrente a Sanremo 2025, trae ispirazione da un albero di noce significativo per la vita di Brunori, simbolo di rinascita, e rappresenta le gioie e le trasformazioni che ogni nuova vita porta con sé.

Le date del tour includono:

– 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

– 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

– 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

– 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

– 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

– 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

– 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

– 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

– 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo

– 3 ottobre 2025 || Verona @ Arena di Verona

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto.