BRUNORI SAS: L’Albero delle Noci – Un Album di Emozioni e Autenticità Familiare

A cinque anni di distanza dal suo ultimo album “Cip!”, Brunori Sas torna con un nuovo progetto intitolato “L’albero delle noci”, che uscirà il 14 febbraio. Il disco, composto da dieci tracce, trae il nome dall’omonimo brano che l’artista presenterà al 75esimo Festival di Sanremo. La creazione di questo album è stata un processo lungo e meditato, con l’intento di “sciogliere i nodi interiori” del cantautore, trasformando le proprie esperienze in canzoni condivisibili.

L’incontro con il produttore Riccardo Sinigallia ha dato una nuova direzione al progetto, portando a un equilibrio tra spontaneità e ricerca. Brunori ha esplorato nuove sonorità, superando i propri limiti, in un lavoro che riflette sia gioia che inquietudine. L’album trae ispirazione da un albero presente davanti alla sua casa, che Brunori considera una fonte di ispirazione per la sua musica.

Il brano presenta temi come la paternità, la famiglia e il passare del tempo, affrontati con delicatezza e profondità. Brunori descrive la sua evoluzione in relazione alla felicità, evidenziando una percezione più moderata ma duratura rispetto al passato. La sua volontà è quella di esplorare il concetto di felicità come qualcosa di stabile e legato alle relazioni, piuttosto che fugace e superficiale.

Brunori si impegna a rendere evidente questa dualità emotiva nel disco, dove fragilità e intensità coesistono. La tracklist include brani come “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”, già anticipati, e l’opera sarà disponibile in vari formati, inclusi vinile deluxe e CD standard, attestando l’attenzione alla dimensione fisica della musica.

Un evento speciale è il concerto “Brunori Sas Live con Orchestra” previsto per il 18 giugno 2025 al Circo Massimo di Roma, un’occasione unica per vedere l’artista esibirsi in una cornice orchestrale. I biglietti per il concerto saranno in vendita dal 13 gennaio e la tournée prevede diverse date in città italiane come Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli e Assago tra marzo e giugno 2025.