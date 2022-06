Brunori Sas live: la scaletta dei concerti del grande cantautore italiano di Al di là dell’amore nell’estate del 2022.

Se c’è un cantautore che negli ultimi anni ha saputo fare il grande passo dall’underground della musica italiana al mainstream vero e proprio, questo è Brunori Sas. Prima amato da un pubblico di fedelissimi, poi diventato idolo delle grandi folle, grazie anche ad alcune collaborazioni con artisti molto famosi, il cantautore calabrese è ormai una realtà importante della nostra musica, e lo ha dimostrato anche il successo dei suoi concerti. Scopriamo insieme qual è la scaletta dei suoi appuntamenti estivi.

Brunori Sas in tour nel 2022

Dopo essersi concesso, finalmente, il grande salto nei palazzetti italiani, con concerti presso alcune delle location più importanti in Italia, come il Forum di Assago, il PalaPartenope di Napoli, l’Unipol Arena di Bologna e il PalaAlpitour di Torino, Dario è adesso pronto ad affrontare una lunga tournée estiva che partirà da Cosenza e lo porterà fino alla fine di agosto a suonare in alcuni dei luoghi più amati del turismo italiano.

Brunori Sas

Questo il calendario degli appuntamenti fin qui annunciati:

– 21 giugno in piazza XV marzo a Cosenza

– 24 giugno al Milano Summer Festival

– 30 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 2 luglio ai Giardini del Frontone di Perugia

– 6 luglio all’Arena del Mare di Genova

– 24 luglio al Lucca Summer Festival

– 31 luglio al Lago Superiore di Fusine a Tarvisio (Udine)

– 4 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 6 agosto al Parco Archeologico Egnazia di Brindisi (Bari)

– 13 agosto in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno

– 28 agosto al Parco Fluviale Santa Sofia di Santa Sofia (Forlì-Cesena)

La scaletta dei concerti di Brunori Sas

Non conosciamo ancora la scaletta ufficiale dei prossimi concerti del cantautore calabrese, che varia di tappa in tappa tra i brani più amati del suo repertorio. Di base, però, non dovrebbe discostarsi molto da quella presentata nel tour primaverile, con ampio spazio per i brani dell’album A casa tutto bene. Di seguito la scaletta presentata nell’appuntamento del 4 giugno a Torino:

– Al di là dell’amore

– Benedetto sei tu

– Lamezia Milano

– La canzone che hai scritto tu

– Il mondo si divide

– Mio fratello

– Capita così

– L’uomo nero

– Sabato bestiale

– Bello appare il mondo

– Il costume da torero

– Come stai

– Fuori dal mondo

– Colpo di pistola

– Kurt Cobain

– Per due come noi

– Guardia ’82

– Lei, lui, Firenze

– Anche senza di noi

– Canzone contro la paura

– Quelli che arriveranno

– La verità

– Arrivederci tristezza