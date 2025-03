BRUNORI SAS: La Poesia Sonora nel Ciclorama a Forma di Noce

Il tour di Brunori Sas è iniziato il 14 marzo al PalaElachem di Vigevano, segnando il ritorno di Dario Brunori sul palco con il BRUNORI SAS || TOUR 2025. Dopo tre anni, l’artista calabrese presenta una scaletta che integra il suo nuovo progetto discografico, “L’albero delle noci”, che ha rapidamente scalato le classifiche. La performance si apre con “Il pugile”, eseguita da solo, creando un’atmosfera intima. Con l’arrivo della band di otto elementi, diretta da Riccardo Sinigallia, i brani si arricchiscono di sfumature acustiche e orchestrali, mantenendo sempre il focus sul cuore cantautorale di Brunori. Il concerto alterna momenti di grande intensità, come il tributo a “Per non perdere noi”, a passaggi più energici e rock. L’esibizione è caratterizzata da una forte impronta artigianale, senza sequenze pre-registrate, che conferisce calore all’esperienza.

La scenografia, concepita per dare un’atmosfera teatrale, presenta un ciclorama con superfici che cambiano colore, creando ambientazioni suggestive. La struttura semicircolare di legno scuro, ispirata alla forma di una noce, incornicia la scena e pone l’accento su Brunori e i suoi musicisti.

La scaletta include brani emblematici come “Il morso di Tyson”, “Uomo nero”, e “Kurt Cobain”, fino a “L’albero delle noci”.

Le date del tour proseguono nel 2025 inclusi concerti a Firenze, Roma, Torino e Napoli, con eventi speciali in location prestigiose come il Circo Massimo di Roma e l’Arena di Verona. Per informazioni sui biglietti, visitare i propri canali social.