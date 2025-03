Brunori Sas in Concerto: Un’Emozionante Condivisione di Sentimenti [Scaletta & Gallery]

Dario Brunori torna sui palchi italiani dopo la sua partecipazione a Sanremo, dove ha presentato “L’albero delle noci”. Il 30 e 31 marzo si esibirà all’Unipol Forum di Assago, promettendo un’esperienza che va oltre il semplice concerto. Infatti, Brunori SAS si è affermato come uno dei cantautori più apprezzati d’Italia, grazie a una carriera iniziata nel 2009 con album che hanno segnato la musica pop cantautorale indipendente. La sua consacrazione arriva con “A casa tutto bene” nel 2017, seguito da “Cip!” e “L’albero delle noci”.

Brunori, oltre a essere un cantautore, è anche un intrattenitore che combina musica e humor. Durante il suo spettacolo a Bologna, ha coinvolto il pubblico, cantando brani del suo nuovo disco e successi del passato come “Per due che come noi” e “Guardia ’82”, creando un’atmosfera di condivisione emotiva. La scaletta include titoli come “Il pugile”, “La vita com’è” e “Canzone contro la paura”, confermando la sua abilità di connettersi con il pubblico.

Brunori ha in programma un tour nel 2025 con date in diverse città italiane, tra cui Assago, Codroipo, Genova e Roma, con un’esibizione speciale all’Arena di Verona. La sua musica, caratterizzata da testi intensi e melodie coinvolgenti, lo rende un artista da non perdere. L’entusiasmo che suscita nei concerti è contagioso, portando il pubblico a cantare e vivere un momento di pura gioia collettiva.