Bruno Vespa Sotto Censura: La Rabbia del Giornalista per il Divieto su Hitler e Mussolini

Bruno Vespa ha denunciato un caso di censura sui social media durante la promozione del suo ultimo libro, “Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo”. Facebook e Instagram hanno infatti bloccato i contenuti contenenti le parole “Hitler”, “Mussolini”, “nazismo” e “fascismo”, costringendo Vespa a utilizzare i nomi di battesimo dei due storici leader. Questo episodio ha suscitato un forte disappunto da parte del giornalista, che lo ha espresso anche attraverso un tweet critico.

In una recente intervista a Il Giornale, Vespa ha spiegato che gli algoritmi di Facebook e Instagram hanno bloccato i suoi post promozionali. Ha sottolineato come i termini associati ai regimi totalitari siano automaticamente censurati, rendendo difficile la discussione su argomenti storici. Il giornalista ha definito “ridicolo” un sistema che impedisce l’uso di nomi come “Mussolini” e “Hitler”, osservando che “Stalin” e “comunismo” non subiscono restrizioni analoghe. Secondo Vespa, questi filtri rischiano di ostacolare il lavoro di studiosi e divulgatori, limitando il dibattito storico necessario.

La vicenda ha aperto un dibattito più ampio sull’uso degli algoritmi nella moderazione dei contenuti sui social. Vespa ha espresso la sua preoccupazione per il rischio di una “cancellazione della storia”, affermando che tali restrizioni potrebbero compromettere la comprensione del passato, specialmente da parte delle nuove generazioni. L’obiettivo del suo libro, ha chiarito, è analizzare criticamente i due regimi totalitari e i loro leader piuttosto che giustificarli.

L’incidente ha rilanciato la discussione sul ruolo del politicamente corretto nella gestione dei contentuti online. Vespa ha suggerito che alcune politiche di moderazione potrebbero derivare da una distorsione dell’ideologia woke, sottolineando l’importanza di un approccio più equilibrato. Secondo il giornalista, i social media dovrebbero promuovere il dialogo e la conoscenza, senza limitare le discussioni su temi storici di rilevanza, come avvenuto nella promozione del suo libro su Hitler e Mussolini.