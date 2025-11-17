Bruno Vespa si schiera con Jannik Sinner: la svolta in Italia

Bruno Vespa ha recentemente espresso il suo sostegno per Jannik Sinner, il tennista italiano che ha conquistato il pubblico dopo il suo secondo successo consecutivo alle Atp Finals, battendo Carlos Alcaraz in finale. Il giornalista ha condiviso il suo tifo su X durante l’evento che si è svolto a Torino, dove Sinner ha vinto con il punteggio di 7-6, 7-5.

In passato, Vespa aveva criticato Sinner per la sua scelta di non partecipare alla Coppa Davis, nonostante avesse guidato l’Italia a due vittorie consecutive. Dopo queste polemiche, e con il recente trionfo di Sinner, Vespa ha cambiato opinione, unendosi agli altri giornalisti e tifosi che lo supportano.

Nelle sue precedenti dichiarazioni su X, Vespa aveva espresso scetticismo sul perché un italiano dovesse sostenere Sinner, definendolo “un tedesco” che vive a Montecarlo e non gioca con la nazionale. A questo si aggiunsero anche errori, come la gaffe nel chiamare Alcaraz “Alvarez”. Inoltre, Vespa aveva menzionato la rinuncia di Sinner alle Olimpiadi e la sua scelta di non incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le quali non avevano ricevuto risposta da parte del tennista.

Con il suo recente successo, Sinner continua a far crescere l’interesse per il tennis in Italia e ha attirato anche l’attenzione di chi in precedenza era critico nei suoi confronti.