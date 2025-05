Bruno Vespa ‘scomparso’ da Jannik Sinner: intervista al Tg1 sostituisce Cinque Minuti, rinviato Affari Tuoi

Bruno Vespa, conduttore storico della Rai, deve cedere il passo al numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner. Martedì 29 aprile, dopo il Tg1, il direttore Gian Marco Chiocci intervista Sinner, che sta preparando il suo ritorno agli Internazionali di Roma dopo una squalifica per il caso Clostebol. Per fare spazio a questa esclusiva, il programma “Cinque Minuti” di Vespa non va in onda, posticipando “Affari Tuoi” di Stefano De Martino alle 20:50.

Sinner, tennista in grado di accendere l’interesse del pubblico, ha fatto registrare ascolti clamorosi durante le sue apparizioni in campo. La Rai ha colto l’occasione per assicurarsi un’intervista a pochi giorni dall’inizio del torneo. Le critiche rivolte a Vespa rendono evidente la situazione: il suo programma è stato sacrificato per favorire il dialogo con Sinner.

L’intervista, intitolata “Gioco, partita, incontro”, riflette il linguaggio del tennis e andrà in onda alle 20:30. Questa è una grande opportunità per Sinner che, dopo tre mesi di assenza, è entusiasta di tornare a giocare a Roma, un torneo a lui molto caro. Nelle anticipazioni, Sinner esprime la sua gioia nel rientrare in campo, sottolineando come la sua mentalità sia cambiata dopo la sospensione. Non vede l’ora di partecipare al torneo, sperando di essere pronto e di portare un buon tifo con la squadra italiana. Questa intervista segna un momento significativo nel suo percorso e nella sua carriera.