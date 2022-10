Bruno Vespa sbrocca contro il TG 1: “Non ci amano. Che stiano nei limiti”

Dopo la frecciatina di Milo Infante a Pierluigi Diaco e il suo Bella Ma, ieri sera ne è arrivata una simile, ma più diretta. Bruno Vespa nel bel mezzo del suo Porta a Porta ha dato la linea al TG 1, ma prima di farlo si è tolto un sassolino dalle scarpe. Il noto giornalista si lamentato del fatto che i suoi colleghi del TG non annuncino mai Porta a Porta.

Bruno Vespa: “Qualche conduttore non ci ama”.

“Adesso c’è il TG 1. Io amo il TG 1 e quindi annuncerò sempre il TG 1. Qualche conduttore però non ci ama e quindi finito il TG 1 dicono ‘ci vediamo domani’. Così, come se dopo la serata fosse finita, noi invece amiamo il TG1, lo annunciamo volentieri. Però preghiamo il TG 1 di stare nei limiti che gli sono stati concordati a livello di tempo, senza fare troppi sforamenti. E questi sforamenti sono quotidiani ormai. Ci vediamo tra poco e quindi linea al TG 1”.

La ramanzina non è servita, perché pochi minuti dopo la conduttrice del TG 1 ha chiuso l’edizione notturna così: “Ed è tutto, dal TG 1, buona notte!”

Bell’atmosfera…

Anche Bruno Vespa ha qualcosa da dire al Tg1…pic.twitter.com/b7vRxcl2P7 — LALLERO (@see_lallero) October 20, 2022

Il TG1 e il caso di Fiorello.

La settimana scorsa è stato annunciato il nuovo programma di Fiorello, Via Asiago 10!, in partenza il 28 novembre e che sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1 dalle 7:10 alle 8 del mattino. Spazio attualmente occupato dal TG 1. Per questo motivo alcuni giornalisti hanno rilasciato un comunicato infuocato: “Uno sfregio al nostro impegno quotidiano. – scrivono Roberto Chinzari, Leonardo Metalli e Virginia Lozito – Come si può pensare di interrompere il flusso informativo con un programma satirico, generando confusione nel pubblico a casa?”

E alla fine il TG1 ha avuto la meglio, perché Fiorello è stato spostato su Rai 2, il suo show cambierà anche nome. Viva Rai 2 andrà in onda dalle 7:00 alle 8:30 del mattino e farà compagnia al pubblico fino a giugno.

